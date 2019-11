Agora, está à frente do projeto Travis Knight, realizador da aclamada animação "Kubo e as Duas Cordas" e que surpreendeu com o bem recebido "Bumblebee", uma prequela de "Transformers", saga a que está ligado precisamente Wahlberg.

Esta será a primeira produção da Sony PlayStation Productions e o processo tem sido complicado: já existem três sequelas do primeiro videojogo, "Uncharted: Drake's Fortune", que foi lançado em 2007. As primeiras tentativas de adaptação ao cinema começaram no ano a seguir.

Nathan Drake nasceu como um descendente do explorador britânico Sir Francis Drake que pensava ter descoberto a localização de El Dorado, uma mítica cidade de ouro da América do Sul. A busca tornava-se competitiva e descarrilava quando começavam os ataques de criaturas mutantes de descendentes de espanhóis e nazis.

Ainda sem data de estreia, o filme será uma prequela dos videojogos, embora pegue numa parte do enredo revelado por "Uncharted 3: Drake´s Deception" (2011).