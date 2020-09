A realizadora explica que Simon é a sua versão masculina enquanto era adolescente, que a narrativa é autobiográfica e há planos e espaços que fazem parte daquele período da vida dela.

“Dada a minha experiência e a minha idade na altura, as minhas referências eram todas pessoais, não tinha referências de vida para ir buscar coisas a outros momentos. Eu acho que para fazer um filme, tens que estar à vontade sobre aquilo que queres dizer, e eu ainda me lembrava muito bem das sensações e do espírito da adolescência, a insegurança com a vida, estar numa bolha, não saber gerir emoções”, recordou.

“Simon chama” foi produzido pela Videolotion, o projeto coletivo de produção que Marta Sousa Ribeiro cofundou juntamente com outros produtores e realizadores, e a demora no projeto deveu-se a dificuldades de produção, que foram sendo incorporadas na feitura do filme.

Uma das figuras essenciais para a existência deste filme – e que aparece na ficha técnica como produtor executivo – foi António da Cunha Telles, nome histórico do novo cinema português, a quem Marta Sousa Ribeiro foi bater à porta.

“O António da Cunha Telles foi o nosso parceiro em termos de material de som e imagem. Se não fosse ele, o filme não existia. E fez sem pedir nada em troca. Confiou no nosso trabalho. Eu não tinha currículo nenhum para lhe mostrar. Estou-lhe eternamente grata. É tipo o meu avô cineasta”, afirmou.

“Simon chama” fará estreia mundial na secção competitiva Zabaltegi-Tabakalera do festival de San Sebastian, e Marta Sousa Ribeiro, 28 anos, apresenta-se como “potencial realizadora”.

“Um filme não faz uma carreira. O difícil é chegar lá e manter. Agora é que começa tudo”, disse.

Em San Sebastian, naquela secção estão também os filmes “Noite perpétua”, de Pedro Peralta, e “A metamorfose dos pássaros”, de Catarina Vasconcelos.