No cinema, teve papéis secundários em "Hostis" (2017), ao lado de Christian Bale, e "White Boy Rick" (2018), com Matthew McConaughey, mas foi com "The Last Black Man in San Francisco" que chamou a atenção da indústria e foi nomeado para vários prémios.

O filme, que nunca estreou nas salas portuguesas e foi uma das principais sensações do cinema "indie" americano de 2019, baseava-se na história semiautobiográfica de Jimmie Fails, que se interpreta a si mesmo, que sonhava recuperar a casa do estilo vitoriano que o seu avô construiu no coração de São Francisco e que era acompanhado nessa jornada pelo melhor amigo (Jonathan Majors).

Já este ano, Majors esteve em "Da 5 Bloods - Irmãos de Armas", de Spike Lee, e é o protagonista de "Lovecraft Country", uma série produzida por Jordan Peele e J.J. Abrams que está a ter sucesso na HBO.