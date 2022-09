A Marvel é uma máquina bem oleada, mas por vezes tem problemas na engrenagem, como... os realizadores escolhidos não encaixam com a máquina e decidem sair.

Foi o que aconteceu com o filme "Blade": no que é descrito como uma reviravolta "surpreendente" pela imprensa, a revista The Hollywood Reporter avançou que Bassam Tariq deixou de ser o realizador a poucas semanas do início oficial da rodagem, marcada para o início de novembro em Atlanta.

Falta perceber qual o impacto da decisão: o filme com o vencedor de dois Óscares Mahershala Ali como Blade e ainda Delroy Lindo e Aaron Pierre no elenco é um dos mais aguardados e está no mapa de estreia para 3 de novembro de 2023.

Bassam Tariq com o ator Riz Ahmed no Festival de Berlim

Com 35 anos, o realizador norte-americano de origem paquistanesa tem no currículo o documentário "These Birds Walk" (2013) e um filme de ficção, "Mogul Mowgli" (2020), um aclamado drama sobre um rapper a quem é diagnosticada uma doença grave, interpretado por Riz Ahmed.

Os comunicados oficiais dão explicações convencionais para a saída: tal como aconteceu noutros filmes da Marvel que passaram por este contratempo, será preciso esperar pelo que vão dizer as fontes às investigações da imprensa especializada.

"Devido às sistemáticas mudanças na nossa agenda da produção, o Bassan não vai seguir em frente como o realizador de 'Blade', mas continuará como produtor executivo no filme", destaca o texto da Marvel.

"Apreciamos o talento de Bassam e todo o trabalho que fez para fazer 'Blade' chegar ao lugar onde está", acrescenta.

O crédito de produtor executivo é simbólico, reconhecendo a contribuição de alguém a um projeto: Bassam Tariq estava ligado a "Blade" desde o verão de 2021 e também trabalhou no argumento, escrito inicialmente por Stacy Osei-Kuffour, conhecida pelo trabalho na série "Watchmen".

O realizador também agradeceu ao estúdio num comunicado separado: "Foi uma honra trabalhar com o pessoal maravilhoso na Marvel. Conseguimos juntar um elenco e equipa arrasadores. Ansioso por ver para onde o próximo realizador leva o filme".