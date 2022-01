"Matrix Resurrections" viu confirmado o fracasso de bilheteira comercial após estrear no último grande mercado de cinema que ainda faltava, a China.

De acordo com a The Hollywood Reporter, a estreia do quarto filme da saga ficou em primeiro lugar, mas com o equivalente a uns pouco encorajadores 7,5 milhões de dólares durante o fim de semana (entre sexta-feira e domingo).

Esta segunda-feira, o filme já tinha caído para quinto lugar no plataforma de venda de bilhetes 'on line' Maoyan, que prevê que as receitas totais não ultrapassem os 15 milhões.

Segundo a publicação especializada, o lançamento foi prejudicado pela "pirataria desenfreada" (o filme ficou disponível na HBO Max nos EUA a 22 de dezembro) e as más críticas entre os espectadores locais, segundo as pontuações na Maoyan e noutras plataformas.

Com a estreia dececionante no maior mercado de cinema, a tentativa de relançamento da saga salda-se por um fracasso: "Matrix Resurrections" arrecadou 140 milhões de dólares nas bilheteiras a nível mundial, o que inclui menos de 36 milhões nos EUA.

O filme custou 190 milhões, sem incluir as despesas de marketing.