Para Matt Damon, Robin Williams não só tornou possível que fosse possível fazer "O Bom Rebelde", o projeto que ele e Ben Affleck escreveram com a expectativa de avançar com as carreiras em Hollywood, como acabou por ser parcialmente responsável por Steven Spielberg o ter escolhido para "O Resgate do Soldado Ryan".

Numa entrevista recente à revista GQ onde passou em revisão a carreira, Matt Damon recordou que Spielberg deslocou-se à cidade para rodar uma cena com Anthony Hopkins para "Amistad" ao mesmo tempo que decorriam os ensaios para "O Bom Rebelde" na cidade de Boston em 1996.

"O Robin levou-me a mim e ao Ben para conhecer o Steven porque sabia que nunca era mau conhecer o maior cineasta de todos os tempos e o quanto gostaríamos disso. Eu tinha feito uma gravação e teste para o 'Soldado Ryan' e [ainda] não tinha sido escolhido", recordou o ator.

"Ele viu-me pessoalmente e disse 'Acho que te conheço de algum lugar' e eu respondi 'Bem, fiz um filme chamado 'Coragem Debaixo de Fogo' e ele comentou 'É esse mesmo. Sabes o que é curioso, disse à minha mulher que aquele era exatamente o tipo de pessoa que quero para interpretar o soldado Ryan, mas ele é demasiado magro'. Porque eu tinha perdido 18 quilos, estava a interpretar um viciado em heroína em 'Coragem Debaixo de Fogo'", esclareceu Damon.

Coragem Debaixo de Fogo

"E foi apenas porque o Robin me apresentou que ele disse 'Ok, és o tipo de rapaz que estou à procura para este trabalho'. Portanto, o Robin não só ajudou a concretizar este sonho de 'O Bom Rebelde', como de certa forma me ajudou a conseguir o papel em 'O Resgate do Soldado Ryan'", concluiu.