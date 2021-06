Um ano mais tarde do que era esperado por causa da pandemia, a "essência do mal" regressa a 14 de outubro aos cinemas.

Foi divulgado o primeiro trailer de "Halloween Mata", com Michael Myers a renascer das cinzas do final do filme anterior ("Halloween", de 2018, uma sequela direta do clássico de John Carpenter de 1978).

Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) e a sua família voltam a ser perseguidos, mas desta vez vão ter mais aliados: os habitantes de uma cidade inteira.

O filme também vai trazer de volta atores e personagens de outros títulos da saga, nomeadamente Tommy Doyle e Lindsey Wallace, duas das crianças de que Laurie tomou conta em 1978.

Um terceiro filme, "Halloween Ends", está previsto para os cinemas a 14 de outubro de 2022.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.