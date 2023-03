A vencedora de um Óscar Mira Sorvino destaca-se nas críticas à Academia de Hollywood pela quantidade de artistas falecidos que ficaram de fora da montagem anual de homenagem "In Memoriam".

O seu pai, Paul Sorvino, falecido em julho de 2022, somou mais de 100 aparições como ator no cinema e na TV, com destaque para a série "Lei & Ordem", mas também filmes como "Goodfellas" ("Tudo Bons Rapazes" em Portugal) e "Nixon".

Nas redes sociais, os fãs reagiram ainda com a cerimónia a decorrer às omissões de atores como Charlbi Dean (protagonista de "Triângulo da Tristeza", nomeado para Melhor Filme), Anne Heche, Tom Sizemore, Topol, Melinda Dillon (nomeada duas vezes), Philip Baker Hall, Tony Sirico, Fred Ward, Henry Silva e David Warner, dos realizadores Hugh Hudson (realizador do Melhor Filme "Momentos de Glória"), Peter Brook, Mike Hodges e George T. Miller, do cantor Coolio, e até um dos maiores atores franceses de sempre, Jean-Louis Trintignant.

O segmento terminava com um código QR que remetia os espectadores para a página oficial da Academia, onde surgia uma lista mais completa a ultrapassar 200 nomes.

"É inacreditável que o meu querido pai e muitos outros incríveis e brilhantes atores falecidos tenham sido deixados de fora. Os Óscares esqueceram Paul Sorvino, mas nós nunca esqueceremos!", escreveu Mira Sorvino nas redes sociais.

Algumas horas antes da cerimónia, tinha recordado com emoção o vídeo da noite em 1996 que partilhou com o pai ao ganhar o Óscar de Melhor Atriz Secundária por "Poderosa Afrodite".

Após a omissão, acrescentou uma nota: "Estou incrivelmente chocada e magoada com o facto de a contribuição duradoura, insubstituível e grandiosa do meu pai ao mundo do cinema ter sido desprezada por quem quer que tenha feito aquela lista”.

A viúva do ator também arrasou a decisão numa declaração à revista People, onde disse que o código QR "não era aceitável" e a Academia devia apresentar um "pedido de desculpa, admitir o erro e agir melhor".

"É um espetáculo de três horas, não conseguem dar mais dois minutos para fazer como deve ser? O Paul Sorvino deu décadas a esta indústria e era adorado por todos", criticou Dee Dee Sorvino.

Outro filho do ator, Michael Sorvino, também partilhou a frustração: "Embora esteja feliz pelos nomeados e vencedores da 95.ª edição dos Óscares, acho que é uma vergonha e insultuoso à memória do meu pai, Paul Sorvino, que a Academia o tenha deixado de fora do segmento televisivo 'In Memoriam'. O homem colocou a SUA ALMA INTEIRA em cada papel no cinema que fez.

O ator Michael Imperioli também se juntou às críticas, destacando as omissões de Sorvino, Tony Sirico (colega da série "Os Sopranos") e Tom Sizemore.

"Estou orgulhoso e honrado por ter trabalho com todos estes três homens e entristeceu-me ver Hollywood a ignorá-los na sua maior noite", partilhou.

A organização dos Óscares respondeu a todas as críticas com uma declaração à revista Variety: "A Academia recebe centenas de pedidos para incluir entes queridos e colegas da indústria no segmento dos Óscares 'In Memoriam'. Um comité executivo representando cada ramo pondera a lista e faz seleções para a cerimónia televisiva com base no tempo disponível limitado. Todas as submissões estão incluídas no A.frame e permanecerão no 'site' ao longo do ano".