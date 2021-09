A rodagem de "Missão Impossível 7" parecia interminável, mas chegou finalmente ao fim na sexta-feira, 10 de setembro.

A confirmação chegou através de partilhas nas redes sociais do realizador Christopher McQuarrie e do técnico Martin Smith.

Em janeiro de 2019, foi anunciado que o sétimo e oitavo "Missão Impossível" iam ser rodados de seguida, mas esse plano acabou por ficar pelo caminho e agora, após o impacto da pandemia e vários acidentes, nenhum escondeu o alívio pelo fim da rodagem caótica do primeiro dos filmes.

“Tudo o que precisas são boas pessoas. À nossa indominável, imparável e implacável elenco e equipa: Mesmo na melhor das circunstâncias, devia ter sido impossível. Mesmo depois de o ver, não conseguimos acreditar o que vocês conseguiram. As palavras nunca poderão exprimir adequadamente a nossa gratidão e admiração, não apenas a vocês, mas a todos os vossos entes queridos. Vocês são os melhores do mundo", escreveu o realizador num post que inclui uma fotografia ao lado de Tom Cruise, que também produz o filme com um orçamento acima dos 200 milhões de dólares.

"Há dois anos aceitámos uma missão. Hoje, essa Missão foi concluída. Não consigo agradecer o suficiente à minha equipa incrível. Globalmente, mais de 200 eletricistas e operários que cumpriram a sua parte com acordo com puro talento e grande determinação. Através de uma pandemia global, cada um deles desempenhou o seu papel muito para lá do que era esperado, contra todas as probabilidades. Este foi realmente o filme mais difícil alguma vez feito. Tenho a sorte de vos conhecer primeiro como amigos primeiro, em segundo como membros da equipa. Por favor, façam uma reverência. Arrasámos completamente. Vamos fazer outra vez", escreveu Matt Smith a acompanhar uma fotografia com outros membros da equipa e a claquete com a mensagem "Missão completada" e "2020-2021".

"Missão Impossível 7" foi uma das primeiras grandes produções afetadas pela COVID-19: tudo estava preparado para começar a rodagem internacional a 20 de fevereiro de 2020 em Veneza antes da suspensão por causa do aumento de infeções que fizeram de Itália, um dos países inicialmente mais afetados pandemia. A produção reagrupou-se na Grã-Bretanha, mas a preparação acabou por parar pouco depois com o confinamento.

No verão de 2020 e após definir grandes medidas de segurança, foi uma das primeiras produções de Hollywood a recomeçar, com Tom Cruise a liderar o processo, chegando a pagar do seu bolso o aluguer de um navio para manter a equipa isolada durante a estadia na Noruega. Entretanto, a paragem já tinha forçado Nicholas Hoult a desistir do papel do principal vilão por razões de agenda, sendo substituído por Esai Morales.

Em agosto, surgiu uma polémica com a intenção da produção querer rebentar uma ponte com 111 anos desativada na Polónia e nova paragem após uma cena de ação com um mota acabar com um grande incêndio.

A rodagem começou oficialmente a 6 de setembro de 2020, mas em outubro voltou a ser suspensa após 12 pessoas testarem positivo. Já em dezembro, uma gravação tornou-se viral em que a estrela foi apanhada a dar uma descompostura aos gritos e palavrões a cerca de 50 pessoas após apanhar duas a não seguir as regras de distanciamento social.

Após passar por vários países, Christopher McQuarrie confirmou o regresso da produção a Londres a 14 de fevereiro de 2021 para os "toques finais"... que afinal, com algumas pausas, se prolongou por mais sete meses, que incluíram outra suspensão após vários testes de rotina terem dado positivo com COVID-19, colocando dezenas de pessoas em isolamento, incluindo Tom Cruise, que ainda foi vítima de um roubo de vários milhares de dólares do carro do seu guarda-costas em agosto.

A acompanhar tudo isto surgiram os adiamentos das datas de estreia, agora prevista para 30 de setembro de 2022, depois de passar por 23 de julho e 19 de novembro de 2021, e 27 de maio de 2022.