O 'thriller' "The Nun II: A Freira Maldita" manteve à justa o primeiro lugar nas bilheteiras na América do Norte este fim de semana, com uma previsão de receitas de 14,7 milhões de dólares, de acordo com dados provisórios divulgados este domingo pelo observador da indústria Exhibitor Relations.

O nono capítulo da série "The Conjuring", história gótica protagonizada por Taissa Farmiga, Jonas Blockt e Storm Reid, superou por pouco "Mistério em Veneza", com cerca de 14,5 milhões.

Será necessário esperar por esta segunda-feira, com a divulgação dos números finais, para saber qual dos dois filmes finalmente ficou no topo das bilheteiras, mas já se sabe que este foi o segundo pior fim de semana para os filmes este ano.

A nível global, o novo capítulo da saga de terror vai nos 158,8 milhões de dólares e está à frente de todos os outros, com exceção do primeiro "The Nun".

"The Nun II: A Freira Maldita"

Já "Mistério em Veneza", o terceiro filme baseado nos policiais de Agatha Christie, realizado e protagonizado por Kenneth Branagh como o célebre detetive belga Hercule Poirot, abriu dentro das expectativas nos EUA e Canadá, mas vai precisar de forte resistência nas bilheteiras nas próximas semanas para justificar os 60 milhões do orçamento (sem incluir o marketing).

A estreia morna é semelhante à de "Morte no Nilo", com 12,8 milhões em fevereiro de 2022, num mercado ainda a recuperar da COVID-19, mas muito abaixo dos 28,6 milhões de "Um Crime no Expresso do Oriente" em novembro de 2017, que acabaria por surpreender com um sucesso global de 350 milhões a nível global.

No mercado internacional, de onde vem grande parte da força da saga, a estreia foi de 22,7 milhões em 51 mercados.

Tal como outros filmes recentes com elencos fortes, a campanha de promoção foi afetada pela ausência das suas estrelas por causa da greve dos atores de Hollywood.

Segundo os analistas, a boa notícia é que os jovens adultos, o público que vai mais ao cinema, foi responsável pela maioria da afluência a "Mistério em Veneza", mas a má notícia é que a audiência tradicional, os espectadores mais velhos, não apareceram na quantidade que se esperava.

Em terceiro lugar, com 7,2 milhões de dólares, ficou "The Equalizer 3", protagonizado por Denzel Washington na mais recente interpretação de um antigo fuzileiro reformado e agente antidrogas a enfrentar um fluxo interminável de criminosos. As receitas nos EUA e Canadá vão nos 73,7 milhões e 132,4 no total.

Outra sequela, o terceiro filme da saga "Viram-se Gregos para Casar", ficou em quarto lugar, com 4,7 milhões, e um total doméstico de apenas 18,6 milhões.

Em quinto, resiste "Barbie", que arrecadou mais 3,4 milhões ao nono fim de semana nas salas e já vai num impressionante total global de 1,41 mil milhões.

Este fim de semana, "Oppenheimer", de Christopher Nolan, também celebrou outro feito ao ultrapassar "Bohemian Rhapsody" a nível mundial e tornar-se o 'biopic' mais rentável nas bilheteiras, com 912,7 milhões a nível mundial.