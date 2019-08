Em dezembro do ano passado, aquando do anúncio do encerramento, o produtor revelara que a manutenção da exploração era "impensável” em termos económicos e que a sua ligação a estas salas de cinemas terminaria quando se iniciassem as obras.

Por sua vez, os proprietários do edifício manifestaram a intenção de manter a atividade cinematográfica e "encontrar um operador interessado" para a exploração.

As obras no edifício, no interior e na fachada, vão intensificar-se e terão a duração de um ano, num investimento de 28.7 milhões de euros. A consultora JLL avança que o "novo" Monumental deverá estar de regresso no final de Setembro do próximo ano.

No intervalo e já a partir de outubro, será ainda mais forçada a programação de cinema no Espaço Nimas, a sala sobrevivente da Medeia em Lisboa, situada na avenida 5 de Outubro, próximo do centro comercial. Outros espaços na capital, a anunciar em breve, também receberão sessões especiais.