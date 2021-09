Yahya Abdul-Mateen II confirmou o que muitos desconfiavam e o trailer lançado esta quinta-feira reforçou: ele está a representar Morpheus (ou uma versão dele) em "Matrix Resurrections".

A especulação começou logo com a escolha para o elenco do ator vencedor de um Emmy por "Watchmen", apesar de Keanu Reeves ter dito mais tarde que o quarto filme não ia regressar ao passado.

Mas as imagens de Yahya Abdul-Mateen II no trailer davam várias pistas, ao mesmo tempo que permitem especular sobre o "novo" Morpheus: os óculos icónicos e o longo casaco, dar a escolher o comprimido vermelho ou azul a Thomas Anderson/Neo (Reeves) e, se fosse preciso mais, uma cena num dojo em que os dois lutam, idêntica à do primeiro filme de 1999.

VEJA O TRAILER.



O Morpheus original, o ator Laurence Fishburne, indicou em 2020 que não tinha sido convidado para regressar e desejava o melhor a todos os envolvidos.

Os mais conhecedores dos detalhes da saga suspeitam que o ator não regressa porque a personagem de Morpheus morreu no jogo multiplataforma “The Matrix Online”, que os Wachowskis assumiram como uma continuação canónica dos filmes.

O trailer tem muitas outras referências ao "Matrix" original: tal como aí aconteceu, Keanu Reves começa não como Neo, mas Thomas Anderson, a suspeitar mas sem saber que o mundo à sua volta não é o que parece antes de ter tomado o comprimido vermelho. A diferença é que existem memórias do passado, descritas como sonhos ao seu psicólogo (Neil Patrick Harris), e até um encontro com Trinity (Carrie-Anne Moss) e a sensação estranha de já se terem conhecido.

Os três filmes — "Matrix" (1999), "The Matrix Reloaded" (2003) e "The Matrix Revolutions" (2003) — foram grandes sucessos de bilheteira, arrecadando mais de 1,8 mil milhões de dólares a nível mundial, apesar de apenas o primeiro ser considerado um clássico: ganhou quatro Óscares, revolucionou a indústria dos efeitos especiais, inspirou imitações, debates religiosos e filosóficos, e influenciou videojogos, desenhos animados, bandas desenhadas e outras áreas.

Como sempre acontece nos filmes da saga “Matrix”, todos os detalhes da produção têm sido mantidos no mais absoluto sigilo: além dos protagonistas, regressam ainda ainda Jada Pinkett Smith (Niobe), Lambert Wilson (O Merovingian) e Daniel Bernhardt (Agente Johnson), enquanto outras novidades no elenco incluem Priyanka Chopra Jonas, Jessica Henwick, Toby Onwumere e Christina Ricci.

"Matrix Resurrections" é realizado apenas por Lana Wachowski, sem o envolvimento da irmã Lilly Wachowski. A cineasta partilha a autoria do argumento com Aleksander Hemon e David Mitchell.

A estreia nos cinemas portugueses será a 16 de dezembro.