O lendário figurinista britânico Anthony Powell faleceu no domingo aos 85 anos.

A informação foi avançada pelo sindicato norte-americano, que recordou que além de ter recebido três Óscares pela criação do Guarda-Roupa de "Viagens com a Minha Tia" (1972), "Morte no Nilo" (1978) e "Tess" (1979), colaborou com cineastas como Robert Altman, George Cukor, David Lean, Roman Polanski e Steven Spielberg e as suas criações foram usadas por estrelas como Bette Davis, Paul Newman, Dustin Hoffman, Harrison Ford, Glenn Close, Maggie Smith, Peter Ustinov, Angela Lansbury, Lauren Bacall, Warren Beatty, Steve McQueen, Sean Connery, Dustin Hoffman, Roger Moore, Johnny Depp, Renée Zellweger e Mia Farrow.

O seu trabalho também passou pelos palcos e o trabalho mais célebre foi para várias produções de "Sunset Boulevard".

O seu encontro aí com Glenn Close levou-o a seguir para um dos seus trabalhos mais célebres no cinema, o incrível guarda-roupa da versão em imagem real de "101 Dálmatas" (1996) e da sequela "102 Dálmatas" (2000), a sexta e última nomeação para os Óscares.

As outras nomeações para as estatuetas douradas foram pelos guarda-roupas para "Piratas" (1986) e "Hook" (1991).

Trabalhos de relevo no cinema foram ainda "Papillon" (1973), "Buffallo Bill e os Índios" (1976), "O Comboio do Medo" (1977), "Indiana Jones e o Templo Perdido" (1984), "Ishtar" (1987), "Frenético" (1988), "Indiana Jones e a Grande Cruzada" (1989) e a despedida com "O Mundo Encantado de Beatrix Potter" (2006).