Morreu o ator norte-americano e piloto profissional de corridas Chad McQueen, que foi o “Dutch” do dojo Cobra Kai do filme "Karate Kid” (1984) e filho da lenda do cinema Steve McQueen, falecido em 1980. Tinha 63 anos.

A notícia foi revelada num comunicado da família partilhado nas redes sociais, sem indicar a causa.

À revista The Hollywood Reporter, um amigo disse que McQueen morreu na quarta-feira de manhã de "falha de órgãos" no seu rancho em Palm Desert e que nunca recuperara completamente de uma queda em 2020.

“A sua paixão pelas corridas não só destacou o seu talento excecional, mas também serviu como uma forma de honrar o legado do seu pai, uma prova dos valores incutidos nele. Ele passou a sua paixão, conhecimento e dedicação para nós e continuaremos não apenas o seu legado, mas também o de nosso avô”, diz a família.

William Zabka, Rob Garrison, Chad McQueen, Ron Thomas e Tony O'Dell em "Momento da Verdade"

Na sua juventude e até ao final dos anos 1990, Chad McQueen continuou a ser ator após "Karate Kid", principalmente em filmes de ação e "porrada" de segunda linha, como "Death Ring" (1992), "New York Undercover Cop" (1993), "Firepower" (1993) e "Red Line" (1995), ocasionalmente secundário em títulos mais relevantes, como "Jimmy Hollywood" (1994), com Joe Pesci e Christian Slater.

Os produtores da popular série "Cobra Kai" disseram que não conseguiram convencê-lo a entrar no episódio que juntou os "Cobra Kai" originais.

Nascido a 28 de dezembro de 1960, a grande paixão eram as corridas de carros, começando logo durante a rodagem do filme do seu pai "Le Mans" (1971), quando tinha dez anos. Dois anos mais tarde, ganhou o World Mini Grand Prix na sua categoria.

Chad McQueen na apresentação de "Steve McQueen: The Man and Le Mans" a 16 de maio de 2015 no Festival de Cannes

Competiu profissionalmente em grandes provas de resistência como as 24 Horas de Le Mans e as 12 Horas de Sebring, mas essa carreira chegou ao fim após um acidente quase fatal durante os treinos para as 24 Horas de Daytona em 2006.

Sem deixar a modalidade desportiva, criou a escudaria McQueen Racing em 2010, atualmente gerida pelos filhos Chase e Madison, que também produziu dois documentários sobre o seu pai, “Steve McQueen: The Man & Le Mans” e “I Am Steve McQueen”.

Outro filho, Steven R. McQueen, também é ator, conhecido pelo filme "Piranha 3D (2010) e as séries "Chicago Fire" e "Diários do Vampiro".