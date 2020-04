"007 Contra Goldfinger", o terceiro da série, é normalmente considerado como o "007" perfeito, aquele onde todos os elementos se cristalizaram: a sequência de ação antes do genérico, o tema sonante (aqui pela voz de Shirley Bassey), as imagens icónicas (a rapariga morta pintada a ouro), os gadgets inesquecíveis (o Aston Martin artilhado), Bond-girls sedutoras, os vilões "larger than life" (Goldfinger, Oddjob…) e as tiradas lendárias (“Do you expect to talk, Goldfinger?” “No, Mr. Bond. I expect you to die!”).

Honor Blackman conquistou o papel após se tornar uma estrela com outro trabalho que foi praticamente uma "audição" ou um estágio no género, incluindo na aprendizagem de judo: ela incarnou Cathy Gale, a inteligente, enérgica e estilosa parceira de John Steed (Patrick Macnee) na segunda e terceira temporadas da icónica e audaciosa série "The Avengers", entre 1962 e 1964.

O produtor Albert R. Broccoli recordou mais tarde o casting, dizendo que "os britânicos iam adorá-la porque conheciam-na como Mrs. Gale, os americanos iriam gostar dela porque era tão boa, era a combinação perfeita".

The Avengers

Quando teve de abandonar a série por causa do "007 Contra Goldfinger", sucedeu-lhe Diana Rigg como Emma Peel, cujos episódios são os mais recordados.

Ao The Guardian contou que se arrependeu da decisão porque as condições da série estavam a consolidar-se: "Saí na altura errada. Estavam a passar do preto e branco para a cor, estavam mesmo a começar a ter dinheiro a sério".

A série também popularizou uma canção que interpretou com Patrick Macnee, "Kinky Boots", por causa das botas que faziam parte do "look" da personagem, que voltou a entrar nos tops em 1990 por passar sistematicamente num programa na BBC Radio 1.

Apesar de nada do que fez a seguir no cinema, teatro e televisão se comparar ao impacto como Pussy Galore, destacam-se ainda filmes como "Os Argonautas" (1963), "Shalako" (1968) e "A Virgem e o Cigano" (1970) e séries com papéis de mais destaque, nomeadamente em "Doctor Who", "Never the Twain" e principalmente "The Upper Hand".