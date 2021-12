O aclamado realizador canadiano Jean-Marc Vallée, que dirigiu o filme "O Clube de Dallas" e a primeira temporada da série "Big Little Lies”, morreu na sua cabana perto da cidade do Quebec, aos 58 anos.

Não foi divulgada a causa da morte, que segundo a comunicação social terá sido "repentina" na noite de Natal e terá deixado "chocados" a sua família e as pessoas mais próximas.

“Jean-Marc representava criatividade, autenticidade e tentar coisas de forma diferente", destacou Nathan Ross, parceiro de produção de muitos anos.

"Era um verdadeiro artista e um tipo generoso e adorável. Todos os que trabalharam com ele não podiam deixar de ver o talento e a visão que ele possuía. Ele era um amigo, parceiro criativo e um irmão mais velho para mim. O maestro fará muita falta, mas é um conforto saber que o seu belo estilo e trabalho de impacto que partilhou vai continuar a viver", destaca o comunicado.

Jean-Marc Vallée nasceu em Montreal e estudou cinema na Universidade do Quebec, começando a sua carreira dirigindo videoclips e curtas-metragens no final dos anos 1980, antes de fazer uma aclamada estreia com o filme "Liste noire" em 1995, que recebeu nove nomeações para os prémios Genie da Academia de Cinema e Televisão do Canadá.

Mais reconhecimento chegou com o quarto filme, "C.R.A.Z.Y." (2005), inspirado pelas suas experiências como a homofobia no Quebeque durante os anos 1970 e foi a candidatura do Canadá ao Óscar de Melhor Filme Internacional.

Esse sucesso de crítica levou-o ao 'mainstream', através do drama "A Jovem Vitória", com Emily Blunt no papel da jovem monarca britânica e nomeado para três Óscares, vencendo a estatueta de Melhor Guarda-Roupa.

O Clube de Dallas (2013)

Conhecido pelo seu estilo naturalista, filmando frequentemente com luz natural e câmaras ao ombro, dando liberdade aos atores para improvisarem e se movimentaram em cena, conseguiu sucesso em Hollywood com "O Clube de Dallas" (2013), um drama sobre o impacto da Sida, que ganhou três Óscares, para os atores Matthew McConaughey e Jared Leto (este como secundário), além da Caracterização. O próprio Vallée foi nomeado pela montagem, sob o pseudónimo de John Mac McMurphy.

Big Little Lies

Seguiu-se uma famosa parceria com Reese Witherspoon, que o escolheu para dirigir "Livre" (2014) e depois para dirigir todos os sete episódios da primeira temporada de “Big Little Lies” (2017), com a qual ganhou dois prémios Emmy, à volta dos segredos e mentiras de uma pequena comunidade, com a crónica feminina a sair reforçada num drama adulto e desconcertante ainda com Nicole Kidman, Shailene Woodley, Alexander Skarsgård e Zoë Kravitz.

Inicialmente previsto para que fosse apenas o produtor executivo, Jean-Marc Vallée também supervisou a rodagem adicional e editou os episódios da segunda temporada (2019) alegadamente para tentar unificar o estilo com a primeira após divergências criativas da realizadora Andrea Arnold com a HBO e as produtoras Reese Witherspoon e Nicole Kidman.

"Los Locos" (1997), um 'western' com Mario Van Peebles, "Loser Love" (1999), "Café de Flore" (2011), com Vanessa Paradis, e "Demolição" (2015), com Jake Gyllenhaal, foram outros títulos que dirigiu para os cinemas.

O seu último trabalho foi como realizador, editor e produtor executivo de todos os oito episódios de outra aclamada série, "Sharp Objects", com Amy Adams, de 2018.

A HBO afirmou que está "em choque com a notícia da sua morte repentina".

"Jean-Marc Vallée foi um cineasta brilhante e muito dedicado", afirma o comunicado enviado à revista especializada The Hollywood Reporter.