A atriz norte-americana Lisa Banes faleceu dez dias depois de ser atropelada em Manhattan, confirmou um porta-voz da polícia de Nova Iorque esta terça-feira.

Com 65 anos, foi declarada morta ontem no hospital, após o acidente sofrido a 4 de junho, perto do Lincoln Center, disse o porta-voz, sem conseguir especificar o tipo de veículo.

A atriz atravessava a rua quando foi atropelada por um motorista que não respeitou o sinal vermelho e fugiu. A atriz sofreu um traumatismo craniano.

Está a decorrer uma investigação, mas nenhuma detenção foi feita até ao momento, completou o porta-voz.

Tal como muitos atores de Nova Iorque, Lisa Banes estava mais ligada a peças na Broadway, sendo o seu papel mais conhecido no cinema em "Gone Girl" - Em Parte Incerta" (2014), onde era a mãe da protagonista (interpretada por Rosamund Pike).

Na carreira estão ainda filmes como "Cocktail" (1988, onde era seduzida pela personagem de Tom Cruise), "Jovens Pistoleiros" (1988), "Pumpkin" (2002, como a mãe de Christina Ricci), "O Poder dos Sentidos" (2003) e "Páginas de Liberdade" (2007).

Entrou ainda em vários telefilmes e como atriz convidada em séries, com destaque para "Sete Palmos de Terra", "Royal Pains" e "Nashville".

Cocktail

"Estamos com o coração partido pela morte trágica e sem sentido de Lisa. Ela era uma mulher de espírito vivo, cheia de bondade e generosidade e dedicada ao seu trabalho, fora do ecrã, frente às câmaras, ou, mais ainda, com a sua esposa, a sua família e os seus amigos", disse o agente da atriz, David Williams, citado pela estação NBC.

A companheira de Lisa, Kathryn Kranhold, com quem se ia encontrar para jantar antes do acidente, partilhou várias fotografias em sua homenagem nas redes sociais.

Quando a atriz ainda estava hospitalizada, tinha feito um apelo a testemunhas no jornal The Daily News para tentar encontrar o motorista.