A atriz construiu um currículo impressionante desde o início da década de 1980 com dezenas de filmes e séries dominados por estrelas como Jack Nicholson, Meryl Streep, Daniel Day-Lewis, Susan Sarandon, Adam Sandler, Sharon Stone, Michael Douglas, Keanu Reeves, George Clooney, Catherine Zeta-Jones, Jim Carrey, Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Jennifer Garner ou Hilary Duff.

Entre papéis de segundo plano como enfermeira, secretária, polícia ou mãe, estão filmes como "Em Defesa da Vida" (1991), "Os Desvairados" (1991), "Ela Nunca Se Nega (1992), "Acto de Amor" (1992), "Instinto Fatal", "Um Passeio nas Nuvens" (1995), "As Bruxas de Salém" (1996), "Traffic - Ninguém Sai Ileso" (2000), "Bruce, o Todo-Poderoso" (2003), "Crueldade Intolerável" (2003), "De Repente, Já nos 30!" (2004), "A História da Cinderela" (2004), "A Ilha" (2005) e " Declaro-vos Marido e... Marido" (2007).

Em televisão, a lista passa por episódios de quase todas as séries populares dos últimos 30 anos: "Full House", "Murphy Brown", "Quantum Leap", "Um Anjo na Terra", "Chefe, Mas Pouco", "Crime, Disse Ela", "Night Court", "As Teias da Lei", "Já Tocou!", "Querido John", "Blossom", "Friends", "Lois & Clark: As Novas Aventuras do Super-Homem", "Step by Step", "Serviço de Urgência", "A Balada de Nova Iorque", "Will & Grace", "O Sexo e a Cidade", "Malcolm in the Middle", "Donas de Casa Desesperadas", "NCIS: Investigação Criminal", "Nip/Tuck", "As Taras de Tara", "Chuck", "Hawai Força Especial", "Scandal", "Anatomia de Grey", "Como Defender Um Assassino", "No Limite" e "The Blacklist".

Mais recentemente, Mary Pat Gleason entrou em vários episódios de "Vida de Mãe", como uma mulher que partilhava histórias bizarras com o seu grupo de Alcoólicos Anónimos.

A protagonista da série, Allison Janney, prestou a homenagem nas redes sociais: "Dissemos ontem adeus a Mary Pat Gleason. Ela fazia arte da nossa família 'Mon' e gostávamos tanto dela. Ela era uma das nossas estrelas convidadas preferidas. O seu coração generoso e sorriso caloroso vão fazer falta".