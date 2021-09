Morreu Melissa Yandell Smith, grande amiga de Frances McDormand e que interpretou a sua irmã em "Nomadland - Sobreviver na América", o grande vencedor da última cerimónia dos Óscares.

A atriz faleceu aos 64 anos a 7 de setembro de cancro do cólon na sua casa em São Francisco, informou um obituário publicado no jornal The New York Times.

"Tivemos uma amizade de 42 anos que incorporou as nossas ambições, os nossos sonhos, os nossos sucessos e os nossos fracassos. Tenho tanto orgulho dessa profunda amizade como do meu casamento de 38 anos e de ser a mãe do meu querido filho", homenageou a vencedora de três Óscares em declaração ao jornal San Francisco Chronicle.

Durante 25 anos, Melissa Yandell Smith foi diretora do Conservatório de Teatro em São Francisco, uma das referências dos EUA, sem deixar de ser atriz em várias produções de teatro, abandonando a posição em dezembro de 2020 por motivos de saúde.

Já doente, fez a estreia no cinema já doente interpretando Dolly, a irmã de Fern, que vive uma existência como nómada moderna em "Nomadland".

A atriz entra numa das cenas mais elogiadas do Óscar de Melhor Filme, já perto do final, em que as duas irmãs conversam após muitos anos sem contacto e lhe diz: "Conseguias ver-me quando me estava a esconder de todos os outros. Às vezes, conseguias ver-me antes de eu própria me ver. Precisava disso na minha vida".