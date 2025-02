O argumentista e produtor Roberto Orci morreu aos 51 anos na sua casa em Los Angeles, vítima de doença renal, anunciou a família. Tinha 51 anos.

O seu trabalho mais importante terá sido a criação de "Fringe" com J. J. Abrams e Alex Kurtzman, uma série de ficção científica exibida entre 2008 e 2013 que se tornou de culto.

A parceria com Alex Kurtzman que durou no cinema até 2014 esteve ainda ligada ao relançamento no grande ecrã de "Transformers" em 2007, altura em que Orci foi nomeado como um dos 50 latinos mais poderosos de Hollywood pela revista The Hollywood Reporter, e de "Star Trek" (2009).

Estiveram ainda entre os argumentistas de "A Ilha" (2005), "A Lenda de Zorro" (2005), "Missão: Impossível III" (2006), "Cowboys & Aliens" (2011), "O Jogo Final" (2013) e "O Fantástico Homem-Aranha 2" (2014), e foram produtores de "Olhos de Lince" (2008) e dos dois primeiros "Mestres da Ilusão" (2013-2016).

Na televisão, a dupla relançou “Hawaii: Força Especial” (2010-2020), que teve mais de 200 episódios, e criou "Sleepy Hollow", que durou quatro temporadas (2013-2017).

Nascido no México, Orci conheceu Alex Kurtzman durante a adolescência num liceu de Los Angeles, descobrindo a paixão comum pelo cinema. A parceria começou com a escrita de argumentos no final dos anos 1990 para as séries "Hércules", com Kevin Sorbo, e "Xena: A Princesa Guerreira", com Lucy Lawless.

A seguir, foram escrever e produzir na série "Alias: A Vingadora" (2001-2006), criada por J. J. Abrams, que os levou para escreverem a três a sua estreia no cinema como realizador em "Missão: Impossível III".

Com Alex Kurtzman só como produtor executivo, Orci foi ainda um dos criadores da série "Matador" (2014), que só durou uma temporada.

A carreira tornou-se mais discreta e, mais recentemente, o argumentista e produtor regressou às notícias quando foi processado em agosto de 2024 pela ex-esposa, a atriz e argumentista Adele Heather Taylor, por agressões e abusos sexuais durante o casamento, alegadamente por ser alcoólico bipolar.

Dois meses antes, fora Orci que apresentara um processo, alegando que fora vítima de abusos físicos da ex-esposa que denunciou à polícia, e manipulado financeiramente durante a sua luta contra o alcoolismo.