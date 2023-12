"O meu pai faleceu pacificamente hoje. (…) É muito difícil para nós.(...) É e será um enorme vazio nas nossas vidas", escreveu Patrick O'Neal, comentador desportivo de Los Angeles, na rede social Instagram.

"O meu pai, Ryan O'Neal, sempre foi o meu herói", disse, acrescentando: "Ele é uma lenda de Hollywood. Ponto final".

A causa da morte não foi indicada na mensagem, mas Ryan O'Neal foi diagnosticado com cancro da próstata em 2012, uma década depois de ter sido diagnosticado pela primeira vez com leucemia crónica.

Com a sua primeira mulher, Joanna Moore, O'Neal foi pai dos atores Griffin O'Neal e Tatum O'Neal, a sua colega de elenco no filme "Lua de Papel", de 1973, pelo qual ela ganhou um Óscar de melhor atriz secundária.

Ryan O'Neal teve a sua própria nomeação para um Óscar de melhor ator pelo drama de 1970 "História de Amor", ao lado de Ali MacGraw, sobre o grande amor de uma vida, o filme de maior sucesso da Paramount até àquele ano, com sete nomeações para os Óscares. No romance dirigido por Arthur Hiller, interpretava um estudante de direito da Universidade de Harvard que se apaixona por uma jovem forçada a trabalhar na biblioteca para pagar pelos seus estudos.

créditos: AFP

Dois anos depois, contracenou com a atriz e cantora Barbra Streisand a comédia "What's Up, Doc?", de Peter Bogdanovich, filme que alcançou outro sucesso com o público norte-americano e aumentou ainda mais a sua notoriedade. O’Neal foi então recrutado pelo realizador Stanley Kubrick para seu filme "Barry Lyndon" em 1975, uma sátira social que explora os costumes do século XVIII.

O'Neal casou-se e divorciou-se duas vezes antes de iniciar um relacionamento com Farrah Fawcett no final da década de 1970. Foi companheiro da atriz norte-americana, lembrada pela sua personagem na série televisiva “Os Anjos de Charlie”, até a sua morte em 2009.

O ator teve o filho Patrick com a sua segunda mulher, Leigh Taylor-Young, e manteve uma carreira estável de ator de televisão até aos 70 anos.

As causas da morte de O’Neal, que teve quatro filhos, não foram ainda reveladas.