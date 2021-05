Faleceu na segunda-feira Samuel E. Wright, que tem marcado gerações de espectadores desde que foi a voz de Sebastião, o caranguejo companheiro de Ariel e intérprete de duas das principais canções na animação da Disney "A Pequena Sereia" (1989). Tinha 74 anos.

A notícia foi avançada pela cidade de Montgomery (Nova Iorque), onde vivia com a sua família, que o descreveu como um "pilar na nossa comunidade" que fundou com a sua família a Conservatória de Hudson Valley em prol das artes.

"Além da sua paixão pelas artes e o seu amor pela família, o Sam era mais conhecido por entrar numa sala e simplesmente proporcionar pura alegria a aqueles com quem interagia. Ele adorava entreter, adorava fazer as pessoas sorrirem e rir e ele adorava adorar", indica o texto na página oficial nas redes sociais.

Enquanto Sebastião, Samuel E. Wright interpretou duas das principais e famosas canções de "A Pequena Sereia", a vencedora do Óscar "Under the Sea" e a nomeada "Kiss the Girl".

Ainda deu voz à personagem na série de televisão, videojogos e noutros filmes lançados diretamente em vídeo, incluindo "A Pequena Sereia II: Regresso ao Mar" (2000).

O impacto foi tal que um artigo do jornal LA Times de 1991 destacava que Wright tinha uma coleção de pequenos caranguejos vermelhos em casa e que sempre que passava por um, fazia uma reverência e dizia "Obrigado pela casa, pela educação dos meus filhos e pelo facto de não termos de voltar a comer grãos de queijo".

No cinema, destaca-se ainda outra animação da Disney, "Dinossauro" (2000), como a voz de Kron, e a interpretação de Dizzie Gillespie em "Bird - Fim do Sonho" (1988), o belíssimo filme de Clint Eastwood sobre a lenda do jazz Charlie "Bird" Parker (Forest Whitaker).

Forest Whitaker com Samuel E. Wright em "Bird"

Na carreira especialmente focada nos palcos dos EUA, o ator foi ainda Mufasa na primeira produção da Broadway de "O Rei Leão", que lhe valeu uma nomeação para o prémio Tony em 1997.

"Vocês podem lembrar-se da sua bela voz como Sebastian em 'A Pequena Sereia'. Mas ele foi o nosso Mufasa em 'O Rei Leão' e que rei ele foi. E será sempre. Ele vive em nós... sempre! [uma referência à canção "He Lives in Us" por ele interpretada], escreveu a atriz Heather Headley, que interpretava Nala na produção.

Nos musicais, Samuel E. Wright fez ainda parte da produção original de "Jesus Christ Superstar" em 1971 e "The Wiz" em 1995, com Whitney Houston.