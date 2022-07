A cantora Shonka Dukureh e atriz estreante no filme "Elvis" faleceu na quarta-feira. Tinha 44 anos.

A artista de blues foi encontrada sem sentidos no quarto do seu apartamento em Tennessee por um dos dois filhos.

Ainda se aguarda os resultados da autópsia, mas segundo esclareceu a polícia de Nashville nas redes sociais, não se suspeita de crime.

Shonka Dukureh estreou-se no cinema com uma breve mas marcante participação no filme de Baz Luhrmann como a lendária Big Mama Thorton em "Elvis".

Repetiu o papel no videoclip "Vegas", da vencedora dos prémios Grammy Doja Cat, ao lado de quem atuou na edição deste ano do festival de música Coachella.

Na banda sonora oficial, também tem o crédito da gravação do tema “Hound Dog”, uma vez que Big Mama Thornton foi a primeira a gravá-la antes de Elvis Presley a tornar conhecida mais tarde.

"Uma luz especial apagou-se hoje e toda a família de filmes de 'Elvis' está de coração partido pela perda de Shonka Dukureh. A partir do momento em que ela entrou no nosso mundo, a Shonka trouxe alegria, alma e, claro, a sua voz e sua música", escreveu o realizador nas redes sociais.

"Sempre que ela estava no set, no palco ou mesmo na sala, todos sempre se sentiam entusiasmados. A Shonka estava apenas a começar a encontrar um público maior para o seu tremendo talento, e eu pude vê-la a elevar multidões de pessoas no Coachella e para lá disso", continuou.

Recordando como "uma palavra favorita de Shonka, no uso diário, era 'bênçãos'", o cineasta acrescentou que ele e "todo o elenco, equipa e colaboradores musicais de 'Elvis' sentem-se verdadeiramente abençoados por ter tido tempo com ela", expressando condolências à família.

Austin Butler e Olivia DeJonge, que interpretaram Elvis e Priscilla Presley, partilharam a mensagem de Luhrmann nas suas redes sociais. Doja Cat também expressou as suas condolências nas Instagram Stories.

Natural de Nashville, Shonka Dukureh começou a cantar ainda criança nas igrejas da cidade e em entrevistas por altura do lançamento do filme, revelou que esse trabalho foi a inspiração para o álbum de estreia em que estava a a trabalhar, "The Lady Sings the Blues", em homenagem ao ícone Billie Holliday.