O videojogo "Mortal Kombat" tem uma nova versão no cinema e o trailer divulgado esta quinta-feira (18) destaca-se pelas mortes sangrentas.

As imagens também revelam os novos guerreiros com superpoderes que acabarão por se juntar para enfrentar, segundo a sinopse oficial, os "inimigos da Outworld numa batalha de alto risco para o Universo".

Lewis Tan (da série "Wu Assassins") destaca-se no elenco diversificado deste filme que tem entre os produtores James Wan (dos filmes "The Conjuring" e "Aquaman") e marca a estreia como realizador do australiano Simon McQuoid, ligado à publicidade.

"Mortal Kombat" já inspirou dois filmes em 1995 e 1997, destacando-se no primeiro Christopher Lambert com longos cabelos brancos como Lord Raiden. O sucesso originou ainda duas séries, uma delas de animação.

A estreia do novo filme está anunciada para 15 de abril nos cinemas portugueses. Nos EUA, será lançado um dia mais tarde e sendo um filme do estúdio da Warner, será tanto nas salas como na plataforma HBO MAX.

VEJA O TRAILER.