As autoridades chinesas proibiram as notícias sobre "Mulan", que também está a ter menos impacto nas salas de cinema do que indicavam as previsões.

Segundo o The Hollywood Reporter (THR), as receitas até ao início da noite desta sexta-feira (fuso horário de Pequim) eram o equivalente a quase seis milhões de dólares, abaixo do que arrecadou na semana passada "Tenet", de Christopher Nolan.

A manter-se este ritmo, a nova versão de "Mulan" ficará ao nível mais baixo na previsão dos analistas locais e exibidores locais para os primeiros três dias, entre os 30 e 40 milhões de dólares, um mau sinal para um mercado onde se esperava que a história da guerreira chinesa fosse um sucesso de bilheteira garantido.

Também esta sexta-feira, a Reuters, citada pelo THR, diz que os grandes meios de comunicação social do país receberam ordens para não fazer qualquer tipo de divulgação à grande produção da Disney, que custou mais de 200 milhões de dólares.