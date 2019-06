Para além de "Mulher-Maravilha 1984", eram esperadas apresentações de outros dois filmes do universo dos super-heróis, "Birds of Prey" e "Joker", além de "It: Capítulo 2" e a nova versão de "Dune".

"Por esta altura já souberam: a WB não vai este ano ao salão H [a maior sala no centro de convenções]. Estamos muito tristes por não vos encontrarmos lá. E esperar por dezembro para começar a sério a nossa campanha 'Mulher-Maravilha 1984'... mas a verdade é que... mal conseguimos... esperar."

Além de Gal Gadot, regressam do primeiro filme Chris Pine, Connie Nielsen e Robin Wright. As principais novidades no elenco são Kristen Wiig e Pedro Pascal.