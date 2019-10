Além de Gal Gadot como protagonista, regressam Chris Pine (outro segredo por esclarecer, tendo em conta o desfecho do primeiro filme), Connie Nielsen e Robin Wright.

Com 44 anos, Pedro Pascal tornou-se conhecido pelo papel de Oberyn Martell na quarta temporada de "A Guerra dos Tronos".

Foi também o agente federal Javier Peña em três temporadas de "Narcos" e entrou nos filmes "A Grande Muralha" (2016), "Kingsman: O Círculo Dourado" (2017) e "The Equalizer 2 - A Vingança" (2017).

Antes de "Mulher-Maravilha 1984", é aguardada com grande expectativa a estreia no serviço de streaming Disney+ a partir de 12 de novembro (nos EUA) de "The Mandalorian", a primeira série "Star Wars", em que é o protagonista.