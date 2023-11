Entre super-heróis e Martin Scorsese, o segundo é o favorito do lendário cineasta de filmes de ação de Hong Kong como "Crime em Hong Kong" (1986), "O Assassino" (1989), "Hard Boiled" e "A Outra Face" (1997).

De facto, John Woo revelou não ter qualquer interesse no género mais popular de Hollywood e estar muito mais interessado em "cinema a sério", como o mais recente trabalho que juntou Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

"Nunca gostei de ver filmes com grandes efeitos especiais ou qualquer coisa baseada em banda desenhada”, disse o cineasta em entrevista ao jornal The New York Times, citado pela Variety.

“Prefiro os filmes do Martin Scorsese, esse tipo de cinema. Mal posso esperar para ver ‘"Assassinos da Lua das Flores’. Gosto de filmes à moda antiga. Cinema a sério. Ultimamente, não há muitos filmes assim", acrescentou.

Recorde-se em, em 2019, Scorsese fez declarações polémicas e virais sobre o domínio avassalador dos filmes de super-heróis e o seu mérito artístico quando comparou as produções da Marvel a "parques de diversão" e não a cinema.

John Wood está de volta à indústria norte-americana pela primeira vez em 20 anos com "Silent Night: Vingança Silenciosa", um filme com Joel Kinnaman que chega aos cinemas portugueses a 14 de dezembro.

Sem nada mais para provar, o realizador fizera a transição de Hong Kong para Hollywood em 1993, encontrando sucesso nas bilheteiras com "A Flecha Quebrada" (1996), "A Outra Face" (1997) e "Missão Impossível 2" (2000).

Seguiu-se um declínio com "Códigos de Guerra" (2002) e "Pago Para Esquecer" (2003) que o levou a regressar às origens para fazer "A Batalha de Red Cliff" (2008-2009), um sucesso que o levou a dirigir mais quatro filmes.