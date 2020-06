"Gostei do desafio de fazer esses filmes e trabalhar com um grupo muito vasto de artistas e atores incríveis, e tudo isso foi realmente divertido", destacou.

"Não é realmente o que me propus fazer. O que me propus fazer era filmes artesanais e trabalhar com pessoas que me inspiravam", reforçou o ator de 41 anos, deixando perceber que os filmes "Star Wars" não foram as experiências mais enriquecedoras da sua carreira.

Oscar Isaac remata o tema recordando os filmes do cineasta com quem está a trabalhar, Paul Schrader, o lendário argumentista de "Taxi Driver" e "O Touro Enraivecido", e realizador do recente e aclamado "No Coração da Escuridão"

"Os filmes do Paul , as coisas que ele fez, estão no meu ADN. Obviamente que não estou sozinho. Para todos os atores de uma certa geração, esses são os filmes que os fizeram quem eles são, portanto sem dúvida que esse é o meu caso", indicou.

"Parece-me um ponto de viragem pessoal e isso, para mim, não tem nada a ver com o produto acabado. É o processo de o fazer", concluiu.