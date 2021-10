Whoopi Goldberg revelou publicamente qual o filme que mais lamenta ter feito.

Numa conversa no programa The View sobre George Clooney ter dito que não deixava a mulher Amal ver o seu embaraçoso "Batman & Robin", Whoopi Goldberg, no habitual papel de moderadora, perguntou às colegas se tinham momentos baixos na carreira de que se arrependessem.

Mas a questão foi rapidamente devolvida à única pessoa sentada à mesa que é atriz e vencedora de um Óscar, que começou por dizer que se arrependia de "certas coisas", incluindo participações no programa, mas perante a insistência, acabou por dizer qual o trabalho que mais lamentava como atriz.

Embora não tenha sequer dito o título, foi óbvio pela descrição que não estava a falar de "A Cor Púrpura", "Ghost" ou "Do Cabaré Para o Convento": "Estive num filme que não faz sentido para ninguém, mas as pessoas adoram. É sobre a minha relação, enquanto polícia, com um dinossauro falante".

Quando uma colega disse que o produtor do The View era um dos que gostavam, a atriz acrescentou: "O Brian [Teta] adora. É de loucos".

O filme em questão é "T-Rex" ("Theodore Rex" no original) e é de 1995. A história decorre numa sociedade futurista alternativa em que uma dura detetive da polícia faz equipa com o tal dinossauro falante para descobrir um assassino de dinossauros e outros animais pré-históricos.

Curiosamente, a atriz tentou desistir do filme no verão de 1993 após ter concordado verbalmente em participar, mas recuou perante a ameaça de ter de pagar 20 milhões de dólares de indemnização por quebra de contrato.

No fim e perante a dimensão do "desastre", o estúdio decidiu não lançar "T-Rex" nos cinemas: com um orçamento de 35 milhões de dólares, tornou-se o filme mais caro lançado diretamente em vídeo à época.

Whoopie Goldberg foi ainda nomeada para Pior Atriz pelos Razzies (os Óscares dos piores) por "T-Rex" e ainda "Bogus" e "Eddie", mas perdeu a humilhante distinção para Demi Moore, que "ganhou" com os filmes "Striptease" e "A Jurada".

VEJA O VÍDEO DO "THE VIEW".