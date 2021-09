Ryan Reynolds voltou a mostrar o seu exímio talento para tirar o melhor de uma situação menos "simpática" após os comentários de Gerard Butler a dizer que não via os seus filmes se terem tornado virais.

Na semana passada, durante uma entrevista ao UNILAD, Butler viu o seu filme "Jogo" comparado a "Free Guy: Herói Improvável", o novo sucesso de Ryan Reynolds.

A história do filme de 2009 centrava-se num prisioneiro no corredor da morte forçado a participar em violentos jogos virtuais, controlado por um jovem jogador com o estatuto de estrela de rock, enquanto no mais recente um funcionário bancário descobria ser o figurante de videojogo e decidia tornar-se o herói.

Gerard Butler fez vários elogios ao seu filme, mas acrescentou: "Na verdade, não sei o que é o 'Free Guy'".

Ao seu lado, Alexis Louder, colega no novo filme "Copshop - Não Fazemos Prisioneiros" (já nos cinemas portugueses), sussurou-lhe que era o novo filme de Ryan Reynolds.

A resposta foi exemplar: "Ah, m****, é isso? Não vejo filmes do Ryan Reynolds".

O ator escocês ainda acrescentou que tem estado a filmar no Porto Rico e com a agenda muito ocupada para estar atualizado, mas a sua reação foi muito comentava nas redes sociais e citada em vários artigos, acabando por chegar ao conhecimento do próprio Ryan Reynolds, que aproveitou para promover uma causa.

Numa publicação no Instagram, surge a imagem do artigo da revista People com a declaração polémica de Butler e um tweet de Reynolds a pedir doações para duas organizações não-governamentais, a União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU) e a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor (NAACP), acompanhada da mensagem com o seu humor habitual: "Vocês acreditam que o Gerard Butler não sabe o que é o 'Free Guy'? Além disso, vocês acreditam que os desafios para a democracia nunca foram tão grandes e que a Blake [Lively, a sua esposa] e eu igualaremos as vossas doações para a ACLU e NAACP?”.

E rematou: "Ordem destas questões optimizada para a Internet, NÃO pela importância".