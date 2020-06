Uma delas, partilhada com os seus 5,8 milhões de seguidores antes de ser apagada, dizia que "Não somos cidadãos, somos prisioneiros, milhões de prisioneiros".

Terá também partilhado um vídeo da "polícia moral" do regime autocrático a insultar e a atacar uma mulher na rua por não usar o véu islâmico.

A 21 de janeiro, Taraneh Alidoosti foi inicialmente chamada pelas autoridades sob a acusação de "atividades de propaganda contra o Estado" antes de ser libertada sob fiança.

Conhecida pelo ativismo em defesa dos Direitos Humanos, a atriz boicotou a cerimónia dos Óscares em 2017 por causa do decisão do presidente dos EUA Donald Trump em impedir a entrada de cidadãos do Irão, que considerou "racista".