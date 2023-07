"Interativo, romance e comédia": são estes os ingredientes da próxima aposta da Netflix.

A 31 de agosto, o serviço de streaming estreia "Escolhe o Amor", um "especial interativo" de 77 minutos. Na produção especial, parece "não faltar nada à protagonista, até que se depara com um caleidoscópio de escolhas tentadoras, mas difíceis". "E estas dependem inteiramente do espectador. Mas cuidado: as coisas nem sempre correm como esperado", resume a sinopse.

No especial, Laura Marano veste a pele de Cami Conway. "Ela tem o trabalho que queria como engenheira de som e está bem encaminhada para um noivado, casamento e filhos com o seu fantástico namorado, Paul (Scott Michael Foster). No entanto, sente que lhe falta qualquer coisa", destaca a Netflix.

"Será apenas o medo do compromisso e de estar a desperdiçar algo? Ou estará ela realmente a perder a oportunidade de um percurso profissional ainda melhor, talvez a carreira de cantora com que em tempos sonhou? E será mesmo Paul o amor da sua vida? E se for antes Rex Galier (Avan Jogia), sensual estrela de rock britânica, que entra no estúdio dela e fica perdido de amores? Ou será Jack Menna (Jordi Webber), o seu primeiro amor, o tal que se lhe escapou, o viajante idealista que regressa a casa e está disposto a atear novamente a sua paixão da juventude?", questiona o serviço de streaming.

Ao longo do filme, Cami enfrenta uma sucessão de escolhas tentadoras, mas difíceis, desde dilemas éticos sérios à frívola 'verdade ou consequência'".