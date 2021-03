A Netflix conquistou os direitos de distribuição de um "thriller" com Liam Neeson e Laurence Fishburne chamado "The Ice Road".

Segundo o Deadline, apenas vendo uma promoção do projeto, a plataforma bateu vários interessados num acordo recorde de 18 milhões de dólares no European Film Market, que se está a realizar de forma virtual em paralelo com o Festival de Cinema de Berlim até 5 de março.

"The Ice Road" arranca com o colapso de uma remota mina de diamantes nas regiões mas extremas do norte do Canadá e um condutor de gelo (Neeson) lidera "uma missão de resgate impossível" ao longo de um oceano congelado para salvar a vida dos mineiros presos, "apesar do degelo das águas e de uma ameaça que eles nunca imaginaram".

Pela única imagem disponível em que está a usar uma arma, a personagem de Liam Neeson tem os "talentos especiais únicos" de outros filmes que o tornaram uma estrela do cinema de ação já depois dos 50 anos.

"The Ice Road" foi escrito e realizado por Jonathan Hensleigh, o mesmo de "Punisher - O Vingador" (2004) e que escreveu "Die Hard 3 - A Vingança" e o "Jumanji" original (1995) ou "Armageddon" (1998)..