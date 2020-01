Ainda sem título oficial, a história do filme vai passar por 30 anos e abordar o casamento do maestro com Felicia Montealegre. Tem a cooperação dos responsáveis pelo património artístico e dos três filhos.

Tal como aconteceu com "Assim Nasce Uma Estrela", Bradley Cooper vai ser o realizador, protagonista e produtor do projeto que escreveu com Josh Singer, argumentista premiado com o Óscar com "O Caso Spotlight" (2016).

Inicialmente, Martin Scorsese era para ser o realizador, mas passou a cadeira para Cooper para continuar a trabalhar em "O Irlandês". O cineasta mantém-se como um dos produtores, juntamente com Steven Spielberg e Todd Philips (da saga "A Ressaca" e do recente "Joker").

Segundo o Deadline, a rodagem deve começar no início de 2021 e a Netflix planeia um lançamento nas salas de cinema como aconteceu com "O Irlandês", "Marriage Story" e outros títulos que estão na atual temporada de prémios.