"Oppenheimer", o filme sobre o cientista e a criação da bomba atómica é um grande sucesso de bilheteira,s mas há uma cena que o seu neto "definitivamente teria cortado".

Apesar de ser baseado numa história verídica, Charles Oppenheimer disse que o realizador Christopher Nolan o avisou que havia partes "que era necessário dramatizar um pouco e elementos que eram alterados".

Mas a cena que mostra Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer a tentar envenenar um professor ao injetar cianeto numa maçã levou a "liberdade dramática" demasiado longe.

"A parte que gosto menos é esta referência à maçã envenenada", disse o neto numa entrevista à revista Time.

Para Charles Oppenheimer, trata-se de uma imprecisão histórica e nem sequer culpa Nolan por isso pois a história está na biografia de 2006 em que se baseou o argumento, "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer".

Christopher Nolan na rodagem de "Oppenheimer"

"Se se ler cuidadosamente 'American Prometheus', os autores dizem 'não sabemos realmente se aconteceu'. Não há registo dele a tentar matar alguém. Essa é uma acusação muito séria e é uma revisão histórica. Não há um único inimigo ou amigo de Robert Oppenheimer que tenha ouvido isso durante a sua vida e o tenha considerado verdadeiro", nota.

A biografia, diz o neto, tanto diz que o cientista tentou matar o seu professor como reconhece que não existe qualquer prova histórica de que isso tenha acontecido.

E acrescenta: "No filme, é tratado vagamente e não se percebe realmente o que está a acontecer a não ser que se conheça esta incrível história de fundo. Portanto, honestamente, não me incomodou. Incomoda-me que estivesse na biografia com este ênfase, sem uma nota de que este é um boato sem fundamento que queremos colocar no nosso livro para torná-lo interessante".

Mas Charles Oppenheimer diz que gostou de outras dramatizações da vida do seu avô: "Como uma representação dramatizada da história, foi realmente exato. Há partes das quais discordo, mas não por causa de Nolan".

E embora tivesse "definitivamente cortado a coisa da maçã", diz que nunca lhe passou pela cabeça "dar conselhos sobre coisas de cinema" ao realizador.

"Ele é um especialista, ele é o artista e um génio nesta área”, elogiou.