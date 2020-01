"Marriage Story" é um dos filmes mais elogiados na corrida aos Óscares e um dos grandes fãs é Nicolas Cage.

Durante a antestreia do seu novo filme "Color Out of Space", o ator deu a sua opinião ao Extra sobre as nomeações, dizendo que era um ano realmente competitivo e todos deviam ganhar.

No entanto, um dos seus favoritos é o filme realizado por Noah Baumbach com Adam Driver e Scarlett Johansson como um casal num processo de divórcio, que envolve discussões e mudanças, bem como... tribunais e advogados.