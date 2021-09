Nicole Kidman é a protagonista de uma nova e inédita campanha mundial para encorajar as pessoas a regressarem às salas de cinema após a pior fase da pandemia de COVID-19.

"We make movies better" arrancou na semana passada nos EUA e foi apresentada esta terça-feira em Portugal pela UCI Cinemas, que faz parte do Odeon Cinemas Group (OCG), o primeiro exibidor cinematográfico da Europa, que pertence à AMC Theatres.

Numa altura em que os cinemas começam a dar sinais de recuperação graças a títulos como "Free Guy" e "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis", estando anunciados para as próximas semanas as estreias de "007: Sem Tempo Para Morrer", "Dune" e Venom: Tempo de Carnificina", a AMC Theatres, o maior exibidor cinematográfico do mundo, investiu 25 milhões de dólares só nos EUA para recordar que é no grande ecrã que melhor se desfruta da experiência mágica da Sétima Arte.

A campanha com vários anúncios de 30 e 15 segundos (e um minutos nos EUA) foi rodada nos novos cinemas AMC de Porter Ranch, na Califórnia (naturalmente "transformados" em UCI para Portugal), com realização de Jeff Cronenweth e Tim Conenweth, e escrita por Billy Ray, todos já nomeados para os Óscares.