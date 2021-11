“Noite Perpétua", as crónicas silenciosas de uma Guerra Civil Espanhola, segunda curta-metragem de Pedro Peralta, triunfou na noite de prémios da 7.ª edição do Ymotion: Festival de Cinema Jovem de Famalicão, conquistando o Grande Prémio Joaquim De Almeida para Melhor Filme, Melhor Atriz (Matilde Couso de Arcos) e Melhor Direção de Fotografia (João Ribeiro).

Na cerimónia esgotada no Centro de Estudos Camilianos, com a jornalista Maria João Rosa como anfitriã, ainda foram entregues o Prémio de Argumento para o falso-documentário “A Rainha”, de Lúcia Pires; Prémio de Documentário para “Fruto do Vosso Ventre”, de Fábio Silva; Animação para “Kumaru”, de Bruno Maravilha, Patrícia Santos e Tânia Teixeira; e o Prémio de Escolas para “Os Cães São Mais Bonitos Quando Estão Molhados”, de Salvador Lobo Xavier, jovem que captou a atenção da noite.

O júri mencionou ainda a nova curta de Gonçalo Almeida (o mesmo realizador da longa de fantástico “Faz-me Companhia”) “A Rapariga de Saturno” e o desempenho de João Cravo Cardoso no projeto “Fora de Jogo”, de José Freitas.

A noite do “cinema jovem” também foi marcada pela habitual homenagem, este ano a Maria João Bastos, célebre rosto de produções como o derradeiro filme do cineasta chileno Raúl Ruiz, “Os Mistérios de Lisboa”, ou do 'thriller' "O Bairro", oriundo da imaginação de Moita Flores.

Tendo subido ao palco para receber a sua estatueta especial, a atriz direcionou o seu discurso para quem ambiciona pelo cinema: “O que poderia dizer aos jovens aqui presentes? Que nunca deixem de sonhar. Acreditem nos vossos sonhos […] Não tenham medo de falhar, não fujam dos erros. Permitam-se sonhar e permitam-se falhar”.

Ymotion abriu uma (outra) “caixa” de Pandora

Ricardo Pereira, Rui Pedro Tendinha, Sónia Balacó e Pandora da Cunha Telles

“Famalicão como capital do cinema jovem”, dito, ouvido, partilhado e assumido,o festival Ymotion não se ficou apenas como um festival ou mostra da capacidade que os nossos jovens detêm para fazer cinema, mas também pela ideia e ambição de converter o município num centro cultural e laboratório de possíveis nomes do nosso panorama cinematográfico.

Como tal, não só de secções competitivas foi feita a programação: a rubrica “Novíssimos do Cinema Português”, apresentada pelo comissário do festival, o jornalista e crítico de cinema Rui Pedro Tendinha, teve como objetivo introduzir às escolas e aos mais interessados no percurso do cinema um pouco do que se faz na produção nacional.

Este ano, o holofote foi apontado para a Ukbar Filmes, produtora gerida pela Pandora da Cunha Telles, que para além de ter no seu sangue 'pedigree' da produção (recordamos que o seu pai é António da Cunha Telles, talvez a figura central do movimento Cinema Novo Português), que marcou presença no Centro de Estudos Camilianos para abordar os seus próprios projetos, os desafios de cada um deles e enchendo o público de “verdes anos” de conselhos valiosos.

“Sou das pessoas que mais trabalha em audiovisual e tenho a sensação que 80 % das vezes disseram-me que não”, salientou a produtora, acompanhada pelos atores Ricardo Pereira (“Golpe de Sol”) e Sónia Balacó (que veremos brevemente em “Serpentina”, adaptação de uma obra de Mário Zambujal pelas mãos de Laura Seixas, integrada no projeto “10 telefilmes realizados por mulheres”, da Ukbar Filmes e da RTP).

A produtora ainda realçou as dificuldades e as frustrações deste meio, garantido aos interessados que “os três primeiros filmes são os mais difíceis” e que “há que lutar, há que sempre lutar”.

À mesma audiência, falou de novas produções, nomeadamente de Cândido", o futuro filme de Jorge Paixão da Costa (o mesmo de “Soldado Milhões”), uma história de espionagem que acaba de receber apoio do ICA; e a coprodução espanhola “Operação Maré Negra”, série com os atores Nuno Lopes, Bruno Gagliasso, Lúcia Moniz e Nerea Barros, que terá lançamento em breve na plataforma Amazon Prime.

“Revolta”, o vislumbre da emancipação de Tiago R. Santos

Revolta

A Fundação Castro Verde, nos arredores da cidade de Famalicão, foi o palco escolhido para a revelação das primeiras imagens de “Revolta”, a experiência do argumentista Tiago R. Santos (“Call Girl”, “Os Gatos Não Têm Vertigens”) na realização de uma longa-metragem.

Produzido por Tino Navarro, o filme com estreia apontada para o primeiro trimestre de 2022, levar-nos-á até um jantar entre quatro amigos que se transformará num autêntico caos, enquanto “lá fora, uma revolução decorre”.

Protagonizado por Ricardo Pereira, Teresa Tavares, Margarida Vila-Nova e Cristóvão Campos, “Revolta” promete ser uma “sátira” desenvolvida unicamente entre quatro paredes e em tempo real, uma hora e meia de duração. Para Tiago R. Santos, este registo, para além de ir ao encontro de alguns dos seus filmes-fetiches (“Deus da Carnificina”, “Amigos, amigos, telemóveis à parte”, "Armadilha Mortal”), foi também uma forma prática para realizar-se o projeto .

“Conheço o sistema produtivo em Portugal. A necessidade é uma invenção”, salientou.

O realizador garantiu que o guião se encontrava escrito antes da pandemia, mas foi com o primeiro confinamento que assumiu a sua concretização.

“Estava a tentar arranjar algum trabalho no confinamento até que Tino Navarro telefona e diz ‘Lembras-te daquele filme que escreveste? Agora é o momento'” contou, acrescentando que, depois da chamada, foram 12 noites num “loft na Estrela” com ensaios e constantes desafios e reescritas.

A apresentação, que viria a culminar na revelação do primeiro trailer, contou com a presença de Ricardo Pereira, que enumerou algumas curiosidades da produção, e, virtualmente, de Teresa Tavares, que destacou “a objetividade do Tiago”, situando o seu trabalho na contemporaneidade dos nossos tempos, recordando que “o confinamento mudou a forma como filmamos”.