Chloé Zhao ("Nomadland - Sobreviver na América") e Emerald Fennell ("Uma Miúda com Potencial") fizeram história ao serem nomeadas para os prémios do Sindicato dos Realizadores dos EUA (DGA Awards), anunciados esta terça-feira (9).

É a primeira vez que duas mulheres são nomeadas para o principal prémio no mesmo ano e apenas a nona e décima realizadoras nos 73 anos da história desta organização.

Os outros nomeados são Lee Isaac Chung por "Minari", David Fincher por "Mank" e Aaron Sorkin por "Os 7 de Chicago".

Na prática, estes cinco nomeados tornaram-se também os principais candidatos ao Óscar de Melhor Filme: todos também foram nomeados ontem (8) para os prémios do sindicato dos produtores.

A última vez que houve um Óscar de Melhor Filme cujo realizador não foi nomeado para os DGA Awards foi em 1989: "Miss Daisy".

A ausência mais notada é a de Spike Lee por "Da 5 Bloods", o que praticamente o deixa fora da corrida, apesar dos muitos elogios quando foi lançado pela Netflix em junho do ano passado.

Além disso, o Sindicato de Realizadores de cinema, televisão e publicidade nos EUA (DGA) é um dos melhores prognosticadores no seu ramo: nos 72 anos anteriores, apenas oito dos seus vencedores não conquistaram a seguir a estatueta dourada (foi o que aconteceu no ano passado, quando Sam Mendes ganhou por "1917" e o Óscar foi para Bong Joon-ho por "Parasitas").

Desde 2015 que o DGA também tem outra categoria para os que se estreiam na realização das longas-metragens de ficção, mas tem menos impacto: dos 25 nomeados, o único que chegou às nomeações dos Óscares foi Jordan Peele por "Foge", mas beneficiando de também ter sido nomeado para o prémio principal do sindicato.

Este ano, estão também nomeadas duas mulheres: Radha Blank por "The 40-Year-Old Version" e Regina King por "Uma Noite em Miami...".

A elas juntam-se Fernando Frías de la Parra por "I'm No Longer Here", Darius Marder por "Som do Metal" e Florian Zeller por "O Pai".

Juntamente com as categorias de TV e publicidade anteriormente anunciadas, todos os vencedores serão conhecidos numa cerimónia virtual a 10 de abril.