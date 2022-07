Uma nova versão da comédia "O Pai Tirano" e a história de vida da geógrafa Suzanne Daveau estreiam-se na quinta-feira, nos cinemas portugueses.

Realizado por João Gomes, "O Pai Tirano" é produzido por José Francisco Gandarez e conta com argumento de Patrícia Muller e Miguel Viterbo, adaptando para 2022 uma história original passada nos anos 1940: "Chico ama Tatão, que é cortejada por Artur. Graça ama Chico mas não sabe que ele ama Tatão".

O elenco desta nova comédia conta com nomes como José Raposo, Carolina Loureiro, Rita Loureiro, Mafalda Vilhena, Jessica Athayde e Rita Blanco.

"O Pai Tirano", o filme original, estreou-se em 1941, com realização de António Lopes Ribeiro e com Vasco Santana, Ribeirinho, Laura Alves, Leonor Maia e Graça Maria, no elenco. É considerado um clássico do cinema português, juntando-se a outras obras de comédia como "A Canção de Lisboa" (1933) e "O Pátio das Cantigas" (1942), e é também o primeiro filme da produtora de António Lopes Ribeiro.

A nova versão do filme representa ainda a estreia de João Gomes nas longas-metragens, uma vez que do seu currículo faz parte sobretudo realização de telenovelas.

De acordo com dados do Instituto do Cinema e Audiovisual, este ano, até 13 de julho, estrearam-se 27 filmes de produção portuguesa, e o mais visto foi "Salgueiro Maia - O implicado", de Sérgio Graciano, com 15.901 espectadores.

No primeiro semestre deste ano, a exibição de filmes portugueses nas salas de cinema totalizou 52.053 espectadores e 256.829 euros de bilheteira, representando uma quota de apenas 1,3% e 1,1%, respetivamente, do total de audiência e receitas de bilheteira.

Documentário "Suzanne Daveau"

Esta semana estreia-se ainda nos cinemas "Suzanne Daveau", um documentário de Luísa Homem sobre a geógrafa e professora franco-portuguesa Suzanne Daveau, 97 anos, cruzando imagens de arquivo, fotografias e testemunho da própria investigadora.

"Através das suas memórias, circulamos por inúmeros territórios e contextos históricos, entre o início do século xx e os dias de hoje. O filme traça, em quatro capítulos, o retrato de uma mulher aventureira, distinta e intemporal", lê-se na sinopse.

Suzanne Daveau nasceu em Paris, em 1925, licenciou-se me Geografia, foi professora em França e no Senegal, vive em Portugal desde os anos 1960, tendo sido casada com o geógrafo Orlando Ribeiro.

Autora de mais de uma centena de publicações sobre temas ligados à Geografia, Suzanne Daveau foi ainda professora nas faculdades de Letras da Universidade de Lisboa e da Universidade do Porto e diretora-adjunta do Centro de Estudos Geográficos de Lisboa.

Desde a estreia em 2019, no DocLisboa, e antes de chegar aos cinemas portugueses, o filme de Luísa Homem já foi exibido em vários territórios, como Brasil, Países Baixos, Equador, Indonésia, Chile, Grécia e Estados Unidos.

Produzido pela Terratreme Filmes, "Suzanne Daveau" é a primeira longa-metragem de Luísa Homem, que já tinha corealizado dois documentários: "As cidades e as trocas" (2014), com Pedro Pinho, e "São Tomé: No trilho dos naturalistas" (2016), com Tiago Hespanha.