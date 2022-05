"Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" conseguiu a maior estreia de 2022 nos cinemas e a segunda melhor da era da pandemia, arrecadando 185 milhões de dólares nos EUA e Canadá entre sexta-feira e domingo (o valor inclui sessões de pré-estreia na quinta-feira).

Sem competição dos estúdios rivais, o mais recente filme do Universo Cinematográfico Marvel ultrapassou com facilidade os 134 milhões da estreia há dois meses de "The Batman" e superou as expectativas dos analistas, que apontavam para 140-160 milhões.

Ainda sob o impacto da pandemia, a estreia só "perdeu" para filme anterior do estúdio onde Benedict Cumberbatch foi o feiticeiro: "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa", em co-produção com a Sony, que acumulou 260 milhões aquando do lançamento em dezembro e se tornou o terceiro maior sucesso de bilheteira de sempre (sem contar com a inflação), a seguir a "Avatar" e "Vingadores: Endgame".

Por comparação, o primeiro "Doutor Estranho" começou com 85 milhões em 2016 e arrecadou no total 232,6, um valor que a sequela alcançará bastante depressa.

A contribuir para o fenómeno pode estar a muito publicitada estreia exclusiva do primeiro "teaser trailer" de "Avatar: O Caminho da Água".

Às receitas nos EUA e Canadá somam-se 265 milhões do mercado internacional, para uma estreia total de 450 milhões, que é mais do que o total de receitas nos cinemas mundiais de todos os filmes produzidos apenas pela Marvel lançados durante a pandemia: "Viúva Negra" (379,6 milhões), "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" (432,2) e "Eternals (Eternos)" (402,1).

Portugal não escapou ao fenómeno, que se nota na venda de bilhetes: "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" levou aos cinemas 111.554 espectadores entre quinta-feira e domingo (e 122.149 contando com as pré-estreias da noite anterior), só perdendo nos últimos dois anos para o incontornável "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" (201.360 nos quatro dias oficiais de estreia, 208.516 com as pré-estreias) e "007: Sem Tempo Para Morrer" (114.623).

O primeiro filme também começou de forma modesta no país: 44.329 espectadores durante a estreia entre 27 e 30 de outubro de 2016.

