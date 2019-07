O filme conta a "saga de uma família proprietária de um dos maiores latifúndios da Europa, na margem sul do rio Tejo, fazendo o retrato da vida histórica, política, social e financeira de Portugal, dos anos 40, atravessando a revolução do 25 de Abril e até aos dias de hoje".

O elenco principal é composto por Victoria Guerra, Albano Jerónimo, Sandra Faleiro, João Arrais e Miguel Borges. A estreia nas salas portuguesas está marcada para 19 de setembro.

VEJA O TRAILER "A HERDADE".



Também a nova curta-metragem de Leonor Teles vai ter estreia mundial no festival, confirmou a sua produtora em comunicado.

"Cães Que Ladram aos Pássaros" estará na secção competitiva Orizzonti Short Films Competition.

A história acompanha os dias de verão de uma família forçada a abandonar a sua casa no centro do Porto por força da especulação imobiliária.

"O filme toma uma cidade que não é a minha, um lugar que me é desconhecido e não me pertence. No entanto, não deixou de ser, por isso, menos pessoal que os filmes anteriores. A ligação que criei com a família que filmei mantém-se e parece ser essa a constante no meu trabalho: as pessoas e a minha relação com elas", afirma a realizadora, citada no comunicado.

Depois de ter chamado à atenção com as curtas-metragens “Rhoma Acans” e “Balada de Um Batráquio” - que a transformou na mais jovem vencedora de sempre do Urso de Ouro, em Berlim - Leonor Teles iniciou-se na longa-metragem com “Terra Franca” que entre outros, recebeu o Prémio de Melhor Primeira Obra da Competição Internacional na 33.º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, da Argentina, e foi distinguida com o Prix de La Ville d’Amiens, no 38.º Festival International du Film d’Amiens, em França.

A presença nacional em Veneza inclui outra produção de Paulo Branco, o clássico “Francisca” (1981) de Manoel de Oliveira, que será apresentado numa nova versão restaurada pela Cinemateca Portuguesa na secção Venice Classics, na qual é apresentada “uma seleção das melhores versões restauradas de clássicos do cinema, da responsabilidade de arquivos de cinema, instituições culturais e produtoras de todo o mundo”.

A 76.ª edição abre oficialmente com "La Vérité", do japonês Hirokazu Kore-eda, protagonizado por Catherine Deneuve, Juliette Binoche e Ethan Hawke.

O cineasta espanhol Pedro Almodóvar vai receber o Leão de Ouro pela carreira.

