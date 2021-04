O novo filme de Leos Carax, intitulado “Annette”, vai abrir o festival de cinema de Cannes, no dia 6 de julho, anunciou hoje a organização.

“Nove anos depois do espantoso ‘Holy Motors’, Leos Carax vai desvendar em Cannes o seu novo filme, o primeiro em língua inglesa, esperado com impaciência pelos cinéfilos de todo o mundo”, adiantou a organização do festival em comunicado.

“Annette” acontece na cidade de Los Angeles, na atualidade, e conta a história de um humorista chamado Henry e de uma cantora de dimensão internacional chamada Ann, que têm uma filha chamada Annette, que vai “virar as suas vidas de cabeças para baixo”.

VEJA O TRAILER.



Segundo o comunicado de Cannes, a sexta longa-metragem de Carax foi produzida por Charles Gillibert, com ideia original e música da dupla norte-americana Sparks, reunindo no ecrã Marion Cotillard, Adam Driver e Simon Helberg.

O filme fará a sua estreia mundial em Cannes, onde estará em competição, estreando-se em simultâneo nas salas de cinema francesas.

“O cinema de Carax releva os gestos possantes e as alquimias misteriosas que compõem o segredo da modernidade e da eternidade do cinema”, disse, no mesmo comunicado, o diretor-geral do festival de Cannes, Thierry Frémaux.

O anterior filme de Carax, “Holy Motors” (2012), arrecadou dezenas de prémios e foi uma das sensações do ano para a crítica internacional.

O realizador norte-americano Spike Lee vai ser o presidente do júri da 74.ª edição de Cannes, sendo a seleção oficial anunciada no final de maio.

O adiamento para julho desta edição do festival tinha já sido anunciada no final do passado mês de janeiro, pela direção do certame, na sua página na rede social Twitter.

A 74.ª edição do festival estava prevista para os dias de 11 a 22 de maio, mas foi remarcada para o período de 6 a 17 de julho.

No ano passado, o festival de Cannes também adiou a edição habitual em maio e transformou o evento numa versão especial de programação, curta, em outubro.