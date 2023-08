Lou de Lâage e Melvil Poupaud interpretam Fanny e Jean, um jovem casal francês que tem aparentemente tudo para ser feliz: uma vida estável num dos melhores bairros de Paris e uma paixão intensa vivida desde o primeiro dia em que se conheceram. Só que um dia ela encontra-se por acaso com Alain, um antigo colega de escola, encarnado por Niels Schneider, e o que começa por ser uma infidelidade conjugal aumenta de dimensão até atingir proporções que fogem ao controlo de todos.

“Golpe de Sorte” é o título português de “Coup de Chance”, o 50.º filme realizado por Woody Allen, que tem estreia nacional agendada para 5 de outubro de 2023. A fita, que o cineasta considera ser uma espécie de sucessor espiritual de “Match Point”, terá a sua estreia mundial no início de setembro no Festival de Veneza e é a primeira produção falada em francês do realizador, embora não a primeira filmada em Paris, onde o cineasta já rodara filmes como “Toda a Gente diz que te Amo” ou “Meia-Noite em Paris”.

O realizador de 87 anos viu a viu a indústria cinematográfica americana afastar-se quando, na sequência do movimento #MeToo, ressurgiram as acusações da sua filha adotiva, Dylan Farrow, ter sido agredida sexualmente por ele quando era criança, o que Allen sempre negou e nenhuma duas investigações de que foi alvo comprovou. A rodagem na Europa com atores locais terá sido a solução encontrada para a dificuldade crescente em trabalhar no contexto anglo-saxónico, e nem o Festival de Cannes quis programar o filme por recear que a polémica atual em volta do nome do realizador envolvesse o certame.

“Golpe de Sorte” tem estreia internacional no Festival de Veneza fora de competição e o diretor do evento, Alberto Barbera, já afirmou que o filme é um dos melhores da carreira do realizador.

TRAILER: