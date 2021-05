O próximo filme "Super-Homem" que vai chegar aos cinemas terá tanto um protagonista como um realizador negro, avançou o The Hollywood Reporter (THR).

Por agora, o único detalhe concreto sobre o projeto é que o argumento foi confiado a Ta-Nehisi Coates, aclamado no mundo da banda desenhada pelo seu trabalho com a Marvel em "Black Panther".

O seu trabalho deverá ser entregue ao estúdio até meados de dezembro e não se sabe se irá trabalhar com a personagem Calvin Ellis, apresentada nas bandas desenhadas em 2009 como o Super-Homem de um universo alternativo.

O produtor será J.J. Abrams ("Star Trek", "Star Wars"), mas fontes da publicação especializada avançam que existe um consenso dentro do estúdio Warner Bros e da DC de que colocá-lo como realizador seria um contrassenso por causa da natureza do projeto.

A Warner estará à procura de um cineasta em ascensão, mas com provas dadas: entre os possíveis candidatos poderão estar Steven Caple Jr. ("Creed II"), Regina King ("Uma Noite em Miami..."), Shaka King (popular dentro do estúdio por causa do recente oscarizado "Judas e o Messias Negro") e J.D. Dillard ("Sleight" e "Sweetheart", inéditos nos cinemas nacionais).

A lista inclui dois nomes mais ambiciosos, Barry Jenkins (vencedor do Óscar com "Moonlight") e até Ryan Coogler (da saga "Black Panther").

Há um detalhe irónico: a Marvel também procura um realizador afroamericano para a nova versão de "Blade" e alguns nomes coincidem.

Os dois projetos estão ainda numa fase muito inicial e em relação a quem será o novo Super-Homem, Michael B. Jordan arrefeceu em entrevistas recentes os rumores de que seria o preferido, dizendo que se sentia "lisonjeado" pelos comentários, mas estava a olhar do lado de fora.

O THR destaca a possibilidade do ator escolhido ser um relativo desconhecido, como aconteceu por exemplo com Christopher Reeve, Brandon Routh e Henry Cavill no cinema, e Dean Cain e Tom Welling na televisão.

A propósito do atual Super-Homem, o novo projeto não coloca em causa o futuro de Henry Cavill, já que o filme "The Flash", atualmente em rodagem, irá introduzir o conceito de novas linhas temporais e universos alternativos dentro da DC sem romper a continuidade já existente, o que vai permitir o regresso anunciado de Michael Keaton para ser o Batman.