Norte e centro do país, além da região de Lisboa, serão os locais da rodagem do décimo filme, que tem no elenco Vin Diesel, Charlize Theron, Jason Momoa, Brie Larson e Daniela Melchior.

A rodagem de "Velocidade Furiosa 10" irá passar por Portugal. A notícia foi avançada pelo Jornal do Centro, que cita a Centro Portugal Film Comission (CPFC), a organização sem fins lucrativos criada em 2016 para promover condições que tornem a Região Centro um destino preferencial a nível mundial para produções cinematográficas. A fonte da CPFC não avançou datas, mas destacou que a rodagem deverá incidir na zona Norte e Centro e na região de Lisboa. A produção já terá mesmo visitado e feito testes em alguns locais da região de Viseu e o antigo IP5 poderá ser um dos cenários escolhidos. Vila Real vai ser palco de filmagens para produção de Hollywood Ver artigo Já esta quinta-feira, o presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, anunciou que a cidade e em outros pontos da região iriam ser palco de filmagens para uma produção de Hollywood, ligada à "alta velocidade", que coincidirá com o Circuito Internacional entre 1 e 3 de julho. Referiu ainda que cerca de 600 pessoas estarão durante "quase dois meses", em Vila Real, associados a essas filmagens e que eletricistas, carpinteiros, donos de armazéns, hotéis e restaurantes estão a ser contactados para prestarem serviços a "este produtor". A confirmar-se, Portugal e ainda Espanha juntam-se ao plano internacional de "Velocidade Furiosa 10", que começou em Inglaterra e já gravou cenas com Jason Momoa em Roma (Itália). Será a maior produção de cinema a ter passado pelo nosso país: o orçamento aproxima-se dos 300 milhões de dólares. Com estreia nos cinemas anunciada para 19 de maio de 2023, no elenco destacam-se Vin Diesel, Jason Momoa e Charlize Theron (ambos como vilões), além de Brie Larson, Alan Ritchson (da série "Reacher) e a portuguesa Daniela Melchior. Estão confirmados ainda os regressos de Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Scott Eastwood, Michael Rooker e Cardi B. Na realização está o francês Louis Leterrier, que substituiu Justin Lin, realizador de cinco filmes e que desistiu no final da primeira semana de rodagem por alegados desentendimentos com Vin Diesel.