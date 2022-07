Taron Egerton pode vir a fazer parte das fileiras do Universo Cinematográfico Marvel.

Conhecido principalmente pelos filmes "Kingsman" (BD publicada pela Marvel) e pela interpretação de Elton John em "Rocketman", uma entrevista ao jornal The New York Times avança que houve reuniões com responsáveis da Marvel Studios, incluindo o seu presidente Kevin Feige.

Embora o ator de 32 anos não tenha revelado detalhes sobre os assuntos abordados, o jornal recorda que é público o seu interesse em tornar-se o sucessor do amigo Hugh Jackman, com quem contracenou no filme "Eddie, a Águia" (2015), no papel de Wolverine.

"Penso que não há nada de errado em dizer isso", deixou escapar Taron Egerton.

"Ficaria entusiasmado, mas também apreensivo, porque o Hugh está tão ligado ao papel que me pergunto se seria muito difícil outra pessoa fazê-lo", acrescentou.

"Se acontecer, espero que me deem uma oportunidade", rematou.

Hugh Jackman foi Wolverine nove vezes ao longo de 17 anos até fazer a despedida oficial em "Logan" em 2017. Apesar de deixar uma marca indelével, não há dúvidas de que o mutante irá regressar ao grande ecrã mais cedo ao mais tarde pois os direitos "X-Men" regressaram à Marvel após a Disney ter comprado o estúdio Fox.

Noutro ponto da entrevista, Egerton admite que fez pelas razões erradas dois dos seus filmes mais mal recebidos, uma nova versão de "Robin Hood" e "Clube dos Bilionários", ambos de 2018.

"Ignorei os meus instintos nesses dois trabalhos porque me ofereceram imenso dinheiro para os fazer. E isso foi fatal. Não se podem escolher papéis dessa maneira", admitiu.