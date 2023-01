Eddie Murphy diz estar "pronto" para regressar ao reino Bué-Bué Longe e voltar a ser o Burro da saga "Shrek".

Durante as entrevistas para promover "Esta Gente", a sua nova comédia na Netflix, o ator até brincou com o Gato das Botas, com voz de Antonio Banderas, que já teve direito a ser a estrela de dois filmes, incluindo o recente sucesso "O Último Desejo".

"Estaria completamente disponível se aparecerem com outro 'Shrek', avançaria imediatamente. Adoro o Burro [Dunkey]", disse o ator ao Etalk.

E acrescentou com humor: "Fizeram os filmes 'Gato das Botas' e eu fiquei do género 'Deviam ter feito um filme do Burro. O Burro é mais engraçado do que o Gato das Botas'. [risos] Adoro o Gato das Botas, mas ele não é tão engraçado como o Burro. [risos] Faria um filme do Burro, faria outro 'Shrek', imediatamente".

Quando o jornalista sugeriu que "puxasse alguns cordelinhos", Murphy endereçou o recado ao estúdio: "Isso é com a Dreamworks Animation. Eles têm de querer fazê-lo. Dreamworks, se vocês quiserem todos fazer, basta contactarem-me. Estou pronto, estou à espera e pronto para ser o Burro".

No início de dezembro do ano passado, ainda antes de "O Gato das Botas: O Último Desejo" se tornar um sucesso de bilheteira, Antonio Banderas sugeriu que era provável um terceiro "O Gato das Botas" e um quinto "Shrek".

"Ando com este gato há quase 20 anos. A primeira vez que fiz o Gato das Botas estava a trabalhar na Broadway ['Shrek 2' 2004], portanto fiz lá a minha primeira sessão [de gravação]. Já fiz cinco filmes. Provavelmente haverá outro. E Shrek provavelmente vai regressar", disse numa entrevista no Festival Internacional de Cinema do Mar Vermelho (Arábia Saudita).