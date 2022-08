Será a Netflix a lançar o documentário, já a 25 de agosto, que se adivinha polémico: "O Caso Figo: A Transferência que Mudou o Futebol".

Realizado pela dupla David Tryhorn e Ben Nicholas, responsável por "Pelé", outro documentário lançado pela plataforma, o título revela o tema: a controvérsia transferência em 2000 de Luís Figo, no auge da sua carreira, do Barcelona para o arqui-rival Real Madrid, por o equivalente a uns então inéditos 62 milhões de euros.

Mas além de se tornar o jogador mais caro da história do futebol mundial, o então internacional português também se tornou um dos mais odiados, principalmente (mas não só) pelas adeptos catalães, que viram no dinheiro a razão da sua saída e lhe colocaram um rótulo que nunca mais o abandonou: "pesetero" [uma referência à Peseta, a moeda de Espanha antes da introdução do Euro].

Adeptos do Barcelona queimam imagens de Luís Figo, a 21 de outubro de 2000, no primeiro jogo realizado pelo português pelo Real Madrid em Camp Nou, depois de trocar os culés pelos merengues

"É cada vez mais difícil encontrar documentários desportivos que digam algo de novo, que não sejam apenas biografias ou histórias de sucessos desportivos, por isso acreditamos que ‘O Caso Figo’ é único. Concentrando-se na transferência e não na carreira de Figo, o filme informa-nos sobre a verdade, a ganância, a moralidade e o funcionamento interno do desporto mais popular do mundo", explica David Tryhorn no comunicado oficial.

Figo, Florentino Pérez, José Veiga, Joan Gaspart, Guardiola e Futre são alguns dos que apresentam o seu testemunho direto aprofundado sobre o caso pela primeira vez.

“Queríamos que o filme parecesse um 'thriller' 'hitchcockiano', que brincasse com as noções de verdade. Também queríamos apenas entrevistar pessoas com testemunhos diretos da transferência, para que o drama se pudesse desenrolar no tempo presente. Ficámos muito contentes que todos os envolvidos no negócio estivessem dispostos a participar completamente. Todos, de Florentino Peréz a Pep Guardiola, foram generosos com o seu tempo, mas Luís Figo foi particularmente solícito, desesperado como estava para finalmente esclarecer o que aconteceu depois de duas décadas a evitar a questão da sua transferência", destacou por sua vez Ben Nicholas.

